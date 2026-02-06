ПАО "РЖД" удачно осуществило первую эмиссию облигаций в юанях на рынке России.

13:18

Публичное акционерное общество «Российские железные дороги» сообщает о том, что успешно завершило прием заявок на первый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-51R, номинированных в китайских юанях, на сумму 4 млрд юаней и сроком на 3 года 7 месяцев. Этот выпуск облигаций стал самым долгосрочным среди всех юаневых выпусков корпоративных эмитентов на внутреннем рынке за последние 3 года, а сама сделка стала самым крупным выпуском в иностранной валюте с начала года. Это первый выпуск облигаций в юанях для ПАО «РЖД», который позволил удовлетворить потребности российских инвесторов в диверсификации своих портфелей за счет приобретения качественного валютного риска в России.

Процентная ставка ежемесячного купона была дважды снижена с первоначального уровня 8% и составляет 7,60% годовых.

Выпуск был осуществлен в рамках программы биржевых облигаций 001P для широкого круга инвесторов, включая институциональных участников рынка, страховые компании и частных инвесторов.

Организаторами данного выпуска облигаций стали Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс.

«Мы довольны результатами первого размещения облигаций в юанях и выражаем благодарность инвесторам за проявленный интерес к нашему выпуску и доверие к компании. В процессе размещения первоначальный объем был увеличен в два раза, что подтверждает интерес российских инвесторов к инструментам в китайской валюте. В прошлом году ПАО «РЖД» выпустило рекордный объем облигаций, все наши выпуски демонстрируют отличную динамику на вторичном рынке и имеют хорошую ликвидность, что делает их привлекательными для инвесторов», – заявил первый заместитель генерального директора ПАО «РЖД» Вадим Валерьевич Михайлов.

«Появление потребности в облигациях, номинированных в китайских юанях на местном рынке, а также установление референса в виде выпуска ОФЗ в юанях в конце 2025 года, стимулировали корпоративных эмитентов, включая ОАО «РЖД», выйти на рынок облигаций в юанях. Выпуск облигаций в юанях является значимым шагом в стратегии ОАО «РЖД» по диверсификации источников финансирования», - отметил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка и руководитель Блока рынков капитала.

Технические расчеты по выпуску намечены на 11 февраля 2026 года. Газпромбанк будет агентом по размещению.