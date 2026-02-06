В Кузбассе проводятся мероприятия по предотвращению травматизма людей на железнодорожных трассах.

12:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги осуществляют ряд мер, целью которых является предупреждение травматизма среди населения на железнодорожных трассах в Кемеровской области. В январе, совместно с транспортной полицией, было организовано 24 мероприятия.

Они проходили на пешеходных переходах станций и участков, а также в зонах, где доступ на рельсы запрещен. Гражданам объяснили правила и особенности перехода через пути, на что следует обращать внимание и вручили информационные брошюры.

Особое внимание было уделено крупным станциям и населенным пунктам, где железнодорожная линия проходит вблизи жилых районов – Прокопьевску, Киселевску, Новокузнецку, Белову, Тайге, Анжеро-Судженску, Кемерову и другим.

Травмы людей часто случаются при переходе железнодорожного пути в не предназначенных для этого местах и перед движущимся поездом.

Отметим, что в январе не было зафиксировано случаев травматизма на железнодорожной инфраструктуре ЗСЖД.

Западно-Сибирская железная дорога напоминает о необходимости переходить железную дорогу только по специально оборудованным переходам, при этом следует снимать капюшоны, не использовать наушники и быть внимательными, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.