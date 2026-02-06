Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Защитили от опасности схода лавин на горных участках железнодорожных путей в Кемеровской области.

2026-02-06 12:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения безопасного движения поездов на участке между Новокузнецком и Таштаголом Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области, специалисты железной дороги провели ряд мероприятий, направленных на предотвращение схода лавин.

В частности, на участках Алгаин – Калары, Осман – Мундыбаш и Малиновка – Осман в местах возможного образования лавин был убран снег, накопившийся на горных склонах. С помощью специализированной техники были очищены снегоулавливающие рвы общей длиной более 500 метров. Также была выполнена работа по удалению снежных надувов у железнодорожного тоннеля на участке Тенеш – Алгаин. Эти работы проводятся регулярно после сильных снегопадов.

Работы не повлияли на расписание движения поездов.

Метеорологические станции Новокузнецкой обсерватории, расположенные в поселке Кузедеево, на станциях Таштагол и Шерегеш, осуществляют круглосуточное наблюдение за снежным покровом. Каждый день специалисты передают на противолавинную станцию железной дороги всю информацию о погодных условиях, количестве осадков и температуре воды в реках и озерах. Благодаря такой работе специалистам железной дороги удается контролировать ситуацию, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

