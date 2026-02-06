В начале 2026 года, на станциях Горьковской железнодорожной магистрали было переработано более 268 тысяч тонн грузов.

В начале 2026 года станции Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 268 тысяч тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 29,6 тыс. тонн;

Доскино – 29 тыс. тонн;

Муром – 26,6 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 20 тыс. тонн;

Ижевск – 15,7 тыс. тон;

Киров-Котласский – 9,6 тыс. тонн;

Юрьевец – 6,7 тыс. тонн.

На станциях магистрали предоставляются услуги комплексного обслуживания грузов: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД», подав заявку на предоставление услуг.

В рамках предоставления полного набора услуг был разработан комплексный сервис «ЦМ-Экспедитор», который помогает клиентам оптимизировать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить документы для перевозки, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.