В начале 2026 года, на станциях Горьковской железнодорожной магистрали было переработано более 268 тысяч тонн грузов.

В начале 2026 года станции Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 268 тысяч тонн грузов, включая:
На станциях магистрали предоставляются услуги комплексного обслуживания грузов: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.
Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД», подав заявку на предоставление услуг.
В рамках предоставления полного набора услуг был разработан комплексный сервис «ЦМ-Экспедитор», который помогает клиентам оптимизировать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить документы для перевозки, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.