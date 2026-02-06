Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

По приказу Андрея Никитина, министра транспорта Российской Федерации, за достигнутые трудовые результаты объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:
Ольге Николаевне Боячук, старшему электромеханику на Калининградской дистанции электроснабжения;
Дмитрию Геннадьевичу Горбунову, составителю поездов на Путевой машинной станции № 170 Свердловской дирекции по ремонту пути;
Алексею Викторовичу Паршину, мастеру дорожному на Карымской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры;
Алексею Альбертовичу Чудинову, поездному электромеханику вагонного участка Архангельск Северо-Западного филиала АО «ФПК».
За достижение высоких производственных результатов, приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
