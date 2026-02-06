Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

10:04

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены

медалью «За развитие железных дорог»:

Владимир Николаевич Гладышев – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги;

Владимир Геннадьевич Кацминых – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковской дирекции инфраструктуры;

Александр Анатольевич Ляпинков – электромонтер Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Татьяне Ивановне Алёшиной – начальнику центра железнодорожной станции Карталы I Южно-Уральской дирекции управления движением.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Алексею Леонидовичу Лепёшкину – начальнику участка Барабинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

Сергею Георгиевичу Нестеренко – мастеру дорожному Шахтинской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

Наталье Валерьевне Храмовой – начальнику финансово-экономического отдела Белгородского регионального центра связи Воронежской дирекции связи;

Алексею Александровичу Фаустову – начальнику Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

По приказу Андрея Никитина, министра транспорта Российской Федерации, за достигнутые трудовые результаты объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

Ольге Николаевне Боячук, старшему электромеханику на Калининградской дистанции электроснабжения;

Дмитрию Геннадьевичу Горбунову, составителю поездов на Путевой машинной станции № 170 Свердловской дирекции по ремонту пути;

Алексею Викторовичу Паршину, мастеру дорожному на Карымской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры;

Алексею Альбертовичу Чудинову, поездному электромеханику вагонного участка Архангельск Северо-Западного филиала АО «ФПК».

За достижение высоких производственных результатов, приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»: