Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

2026-02-06 10:04
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Владимир Николаевич Гладышев – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги;
  • Владимир Геннадьевич Кацминых – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковской дирекции инфраструктуры;
  • Александр Анатольевич Ляпинков – электромонтер Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Татьяне Ивановне Алёшиной – начальнику центра железнодорожной станции Карталы I Южно-Уральской дирекции управления движением.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Алексею Леонидовичу Лепёшкину – начальнику участка Барабинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
  • Сергею Георгиевичу Нестеренко – мастеру дорожному Шахтинской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
  • Наталье Валерьевне Храмовой – начальнику финансово-экономического отдела Белгородского регионального центра связи Воронежской дирекции связи;
  • Алексею Александровичу Фаустову – начальнику Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

По приказу Андрея Никитина, министра транспорта Российской Федерации, за достигнутые трудовые результаты объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

  • Ольге Николаевне Боячук, старшему электромеханику на Калининградской дистанции электроснабжения;
  • Дмитрию Геннадьевичу Горбунову, составителю поездов на Путевой машинной станции № 170 Свердловской дирекции по ремонту пути;
  • Алексею Викторовичу Паршину, мастеру дорожному на Карымской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры;
  • Алексею Альбертовичу Чудинову, поездному электромеханику вагонного участка Архангельск Северо-Западного филиала АО «ФПК».

За достижение высоких производственных результатов, приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Елене Евгеньевне Бондаревой, начальнику железнодорожного вокзала Дальнереченск Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Владимиру Викторовичу Игнатьеву, машинисту крана восстановительного поезда Ржев Дирекции аварийно-восстановительных средств Октябрьской железной дороги;
  • Андрею Анатольевичу Ерофееву, дежурному по станции имени Максима Горького Приволжской дирекции управления движением;
  • Валерию Павловичу Ивлеву, начальнику участка производства Красноярской дирекции пассажирских обустройств.
