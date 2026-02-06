На столичной автомагистрали установлены свежие электронные дисплеи и баннеры, которые напоминают о соблюдении норм безопасности на железнодорожном транспорте.

09:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Подмосковье установили новые цифровые дисплеи и билборды, напоминающие о соблюдении безопасности на железнодорожных путях. Это часть комплекса мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на Московской железной дороге.

В 2025 году Московская область заняла первое место по количеству несчастных случаев на железной дороге, не связанных с производственной деятельностью. Всего было зарегистрировано 407 случаев травматизма, часть из которых произошла на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Информационные материалы размещены вблизи железнодорожных станций Ярославского и Казанского направлений, в местах с большим пешеходным и автомобильным движением, включая крупные автомагистрали и торговые центры.

Предупреждающие дисплеи и билборды установлены в Мытищах, Пушкино, Люберцах, Бронницах и Томилино. В зависимости от места установки используются как цифровые дисплеи, транслирующие короткие видеоролики круглосуточно, так и статичные билборды. Видеоролики и билборды напоминают пассажирам и пешеходам о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, а также быть внимательными в зоне движения поездов.

Московская железная дорога постоянно проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники железной дороги вместе с правоохранительными органами проводят профилактические рейды, уроки безопасности для школьников и информационные мероприятия для пассажиров.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и помнить, что внимательность и ответственность помогают сохранить жизнь и здоровье.