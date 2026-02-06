Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На столичной автомагистрали установлены свежие электронные дисплеи и баннеры, которые напоминают о соблюдении норм безопасности на железнодорожном транспорте.

2026-02-06 09:59
На столичной автомагистрали установлены свежие электронные дисплеи и баннеры, которые напоминают о соблюдении норм безопасности на железнодорожном транспорте.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Подмосковье установили новые цифровые дисплеи и билборды, напоминающие о соблюдении безопасности на железнодорожных путях. Это часть комплекса мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на Московской железной дороге.

В 2025 году Московская область заняла первое место по количеству несчастных случаев на железной дороге, не связанных с производственной деятельностью. Всего было зарегистрировано 407 случаев травматизма, часть из которых произошла на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Информационные материалы размещены вблизи железнодорожных станций Ярославского и Казанского направлений, в местах с большим пешеходным и автомобильным движением, включая крупные автомагистрали и торговые центры.

Предупреждающие дисплеи и билборды установлены в Мытищах, Пушкино, Люберцах, Бронницах и Томилино. В зависимости от места установки используются как цифровые дисплеи, транслирующие короткие видеоролики круглосуточно, так и статичные билборды. Видеоролики и билборды напоминают пассажирам и пешеходам о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, а также быть внимательными в зоне движения поездов.

Московская железная дорога постоянно проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники железной дороги вместе с правоохранительными органами проводят профилактические рейды, уроки безопасности для школьников и информационные мероприятия для пассажиров.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и помнить, что внимательность и ответственность помогают сохранить жизнь и здоровье.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru