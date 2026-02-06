Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году 8,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги.

2026-02-06 09:32
В 2025 году 8,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 8,6 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Лесозаводске, Находке и Нерюнгри. Пик обращений за помощью пришелся на август, сентябрь и октябрь.

Людям с ограниченными возможностями предоставляется доступ ко всем зонам вокзала, включая кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медицинский пункт, платформы и т. д. Услуга сопровождения предоставляется бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге активно работают над улучшением доступности пассажирской инфраструктуры. За последние годы в Хабаровске, Гродеково и Владивостоке установили лифты для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, во Владивостоке установлено подъемное устройство для перемещения между пешеходным мостом и платформой.

В 2025 году в Нерюнгри обновили тактильные указатели на платформе и у вокзала.

На ДВЖД также обновляют вагоны в дальнем и пригородном сообщении, чтобы сделать путешествия более комфортными для людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru