В 2025 году 8,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги.

09:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 8,6 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Лесозаводске, Находке и Нерюнгри. Пик обращений за помощью пришелся на август, сентябрь и октябрь.

Людям с ограниченными возможностями предоставляется доступ ко всем зонам вокзала, включая кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медицинский пункт, платформы и т. д. Услуга сопровождения предоставляется бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге активно работают над улучшением доступности пассажирской инфраструктуры. За последние годы в Хабаровске, Гродеково и Владивостоке установили лифты для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, во Владивостоке установлено подъемное устройство для перемещения между пешеходным мостом и платформой.

В 2025 году в Нерюнгри обновили тактильные указатели на платформе и у вокзала.

На ДВЖД также обновляют вагоны в дальнем и пригородном сообщении, чтобы сделать путешествия более комфортными для людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба ДВЖД.