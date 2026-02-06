Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Добровольцы с Забайкальской железнодорожной линии организовали серию предупредительных собраний в учебных заведениях Белогорска, находящегося в Амурском регионе.

2026-02-06 09:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Добровольцы с Забайкальской железной дороги организовали в Белогорске Амурской области первый в этом году набор мероприятий, целью которых было предотвращение несчастных случаев на территории движения поездов. С 2 по 5 февраля волонтерская группа посетила три школы, где они просвещали более 50 учеников с 3 по 9 классы о безопасности на станциях и перегонах. Ученикам были показаны обучающие видео и вручены буклеты, карманные календари и брелоки в качестве сувениров.

В скором времени железнодорожники из Белогорска продолжат свою профилактическую работу в других учебных заведениях города.

Отметим, что в 2025 году волонтеры Забайкальской железной дороги устроили и провели более 160 мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев. Более 1,5 тысячи подростков приняли участие в них.

Забайкальская железная дорога призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, не отвлекаться на мобильные телефоны и переходить через рельсы только на специально оборудованных местах и строго по разрешающему сигналу светофора, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

