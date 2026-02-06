Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники железной дороги возобновили трафик поездов на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе.

2026-02-06 08:21
6-го числа февраля в 06:09 на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги было возобновлено движение по второму пути, сообщили железнодорожники.

Компания делает все возможное, чтобы минимизировать время задержки поездов и как можно быстрее вернуть их в расписание.

В процессе устранения последствий инцидента принимали участие около 250 работников железной дороги, пожарные и восстановительные поезда, специальная техника. Специалисты убрали сошедшие цистерны и уложили примерно 100 метров нового железнодорожного полотна.

Координацию работ по устранению последствий схода ведет оперативный штаб РЖД под руководством главы компании Олега Белозëрова.

Напоминаем: 4-го февраля в 15:34 (мск) на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области случился сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

