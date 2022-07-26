Дополнительные поезда назначены в Железноводск в дни проведения фестиваля «Железная грязь»

13:04

30 и 31 июля в связи с проведением фестиваля «Железная грязь» в городе Железноводске вносятся изменения в маршрут следования и расписание электропоездов на направлении Минеральные Воды – Кисловодск.

У некоторых пригородных поездов изменится конечная остановка. Из Кисловодска они будут следовать в Железноводск, а не в Минеральные Воды. Таким образом, в ближайшие выходные между Кисловодском и Железноводском будут курсировать 5 пар пригородных поездов.

Из Кисловодска составы будут отправляться в 08:00, 09:20, 15:00, 16:30, 20:20 и прибывать в Железноводск в 09:31, 11:17, 16:31, 18:14, 21:52. В обратном направлении предусмотрены рейсы в 10:13, 12:31, 17:01, 18:31, 22:20 с прибытием в Кисловодск в 11:38, 13:55, 18:25, 19:55 и 23:44. В пути следования поезда сделают остановки на станциях Пятигорск, Ессентуки, Лермонтовкий, Золотушка и др.

Для удобства пассажиров администрацией города-курорта Железноводска будет организовано мультимодальное сообщение от железнодорожной станции до феррум-площади, где будет проходить фестиваль. Расписание автобусных рейсов будет синхронизировано по времени прибытия и отправления с графиком курсирования электропоездов.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «СКППК», а также по круглосуточному Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.