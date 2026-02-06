Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда начали ходить по одной колее на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе.

2026-02-06 06:05
В 02:09 6 февраля на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги было возобновлено движение поездов по одной из дорог.

Напомним, что 4 февраля в 15:34 по московскому времени на этой же станции случился сход вагонов грузового поезда, в результате которого произошло возгорание бензина.

Около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, а также специальная техника принимают участие в работах по устранению последствий аварии.

Оперативный штаб РЖД, возглавляемый главой компании Олегом Белозëровым, координирует работы по устранению последствий схода.

Восстановительные работы на месте происшествия продолжаются. Предстоит восстановить более 100 метров пути.

Служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД сообщает, что компания предпринимает все необходимые действия для возвращения поездов в регулярное расписание.

