Ретропоезд отвезет туристов в родной город писателя Александра Грина.

14:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экскурсионный ретропоезд на паровозной тяге будет запущен Горьковской железной дорогой из Кирова в Слободской, родной город писателя Александра Грина. Поезд будет курсировать с 11 по 15 февраля 2026 года. Проект осуществлен в сотрудничестве с АО «ВВППК» и правительством Кировской области.

«Мы впервые запустили ретропоезд Киров – Слободской во время новогодних праздников. Поезд совершил 14 рейсов и перевез около 2 тыс. пассажиров, включая 900 детей. Новый маршрут был высоко оценен жителями Кирова, поэтому мы решили запустить его снова, но с обновленной программой. Экскурсия будет посвящена Александру Грину, родившемуся в Слободском. Посетители смогут не только хорошо провести время, но и узнать интересные факты о знаменитом писателе», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Экскурсионный ретропоезд отправится со станции Киров-Котласский в 09:50 и прибудет в Слободской в 11:25. В обратном направлении поезд отправится в 13:25 и вернется на станцию Киров-Котласский в 14:40.

В составе ретропоезда - паровоз серии Л и современные комфортабельные вагоны, оснащенные кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Во время путешествия пассажиры примут участие в интерактивной развлекательной программе, посвященной творчеству Александра Грина. После прибытия в Слободской туристы отправятся на обзорную пешеходную экскурсию по городу, где узнают интересные истории, связанные с Александром Грином и другими знаменитостями, которые бывали здесь.

Участники тура будут наслаждаться тематическим чаепитием с любимым чаем автора и домашними сладостями. Во время возвращения их ожидает мастер-класс, угощение блинами из Слободского и образовательная викторина «Призыв Гринландии», где самые активные участники получат призы по прибытии поезда.

Билеты на экскурсионный ретропоезд Киров – Слободской доступны для покупки у туроператора.

