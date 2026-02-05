Уже 49 организаций заключили соглашение с РЖД о повышении эффективности эксплуатации грузовых вагонов.

12:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» подвели итоги годовой работы по контрактам с операторами и владельцами вагонного парка. Напомним, что контракт о сотрудничестве между владельцем вагонов и ПАО «РЖД» как владельцем инфраструктуры общего пользования определяет взаимные права и обязанности сторон на протяжении всего цикла эксплуатации грузового вагона.

За год было подписано 42 документа, еще 7 компаний заключили контракт с ПАО «РЖД» на собрании, которое провел заместитель генерального директора компании Михаил Глазков.

«На данный момент общий охват парка контрактными отношениями составляет около 54%, что равно примерно 740 тыс. вагонов. Работа, выполненная за год, уже принесла положительные результаты. Совместными усилиями мы смогли устранить ряд факторов, негативно влияющих на процесс перевозки. Так, за прошедший год оборот вагона в целом по сети улучшился более чем на 2 суток. С учетом работы на подъездных путях, начальных и конечных операций этот показатель также превышает 1,5 суток. Скорость доставки груженой отправки увеличилась за прошедший год более чем на 100 км в сутки и достигла 494 км в сутки по итогам года», – заявил Михаил Глазков.

В настоящее время РЖД вместе с операторами работают над созданием цифрового модуля «Личный кабинет владельца вагонов». Сервис будет обеспечивать оперативный обмен информацией, позволит сократить время согласования ключевых операций.