В начале этого года, примерно 58,9 млн пассажиров воспользовались услугами Московской железной дороги.

2026-02-06 16:40
Согласно свежим статистическим данным, в январе 2026 года количество пассажиров, совершивших поездки на территории Московской железной дороги, составило 58,9 млн. Это на 1,9% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из этого числа 56,7 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (+1,9%), а 2,2 млн - дальнего следования (+1,7%).

Общий пассажирооборот в январе достиг 2,6 млрд пасс.-км, что на 1,5% больше, чем в январе 2025 года. При этом на пригородные маршруты пришлось 1,4 млрд пасс-км (+1,1%), а на дальние - 1,2 млрд пасс.-км (+1,9%). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

