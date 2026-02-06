Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-02-06 09:26
В начале 2026 года, а именно в январе, с платформ Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 862,9 тысячи пассажиров.
Согласно последним данным, в январе 2026 года с платформ Дальневосточной железной дороги отбыло 862,9 тыс. пассажиров (+5,4% по сравнению с январем предыдущего года), включая 577,4 тыс. в пригородных составах (+10,7%) и 285,5 тыс. в дальнем следовании (-3,8%).

Общий пассажиропоток в январе 2026 года возрос на 3,4% по отношению к тому же периоду прошлого года и достиг 211,9 млн пассажиро-километров, включая 31,6 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+7,2%) и 180,3 млн пассажиро-километров в дальних поездах (+2,8%), сообщила пресс-служба ДВЖД.

