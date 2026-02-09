В январе объем транспортировки контейнеров достиг 634,4 тыс. ДФЭ.
2026-02-0917:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первом месяце 2026 года было осуществлено перевозку 634,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по сети ОАО «РЖД» в различных видах сообщения, что на 7% меньше, чем в тот же период 2025 года. Из них 238,4 тыс. ДФЭ (-6,1%) было отправлено во внутреннем сообщении, а 150,6 тыс. ДФЭ (+0,7%) - в экспортном.
Общее количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, достигло 445,6 тыс. ДФЭ (-9,1%), включая 145,1 тыс. ДФЭ (+3,7%), отправленных на экспорт.
В общей сложности было перевезено 6,6 млн тонн грузов (-7,5%) в контейнерах, включая:
химикаты и сода – 73,3 тыс. ДФЭ (+1,9% по сравнению с январем 2025 года);
промышленные товары – 43 тыс. (+8,5%);
бумага – 35,5 тыс. (+1,2%);
химические и минеральные удобрения – 35 тыс. (-20,3%);
метизы – 34,6 тыс. (-13,5%);
автомобили и комплектующие – 32,3 тыс. (-23,5%);
лесные грузы – 32,3 тыс. (-23,9%);
машины, станки, двигатели – 26,6тыс. (-20%);
черные металлы – 18 тыс. (-7,3%);
остальные и сборные грузы – 17,1 тыс. (-4,4%);
зерно – 16,8 тыс. (+2%);
цветные металлы – 14,6 тыс. (+6,7%);
строительные грузы – 8,7 тыс. (-46,4%);
нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. (+19,8%);
цветная руда и серное сырье – 3,6 тыс. (+40,6%);
продукты перемола – 2,3 тыс. (-35,2%);
рыба – 1,9 тыс. (-11,5%);
мясо и животное масло – 1,6 тыс. (-13%);
картофель, овощи, фрукты – 0,85 тыс. (-7,1%);
соль – 0,75 тыс. (увеличение в 1,6 раза);
сахар – 0,3 тыс. (-21,2%);
другие продовольственные товары – 26,2 тыс. (+14,9%).
