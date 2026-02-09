В январе объем транспортировки контейнеров достиг 634,4 тыс. ДФЭ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года было осуществлено перевозку 634,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по сети ОАО «РЖД» в различных видах сообщения, что на 7% меньше, чем в тот же период 2025 года. Из них 238,4 тыс. ДФЭ (-6,1%) было отправлено во внутреннем сообщении, а 150,6 тыс. ДФЭ (+0,7%) - в экспортном.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, достигло 445,6 тыс. ДФЭ (-9,1%), включая 145,1 тыс. ДФЭ (+3,7%), отправленных на экспорт.

В общей сложности было перевезено 6,6 млн тонн грузов (-7,5%) в контейнерах, включая: