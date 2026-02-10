В начале этого года, на Горьковском направлении, двухэтажные составы перевезли 142 тысячи пассажиров.

15:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года 142 тыс. пассажиров воспользовались услугами двухэтажных дальнобойных поездов, которые курсируют по Горьковской железнодорожной линии. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и такими городами, как Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола и Ижевск.

51,3 тыс. пассажиров выбрали двухэтажные поезда для путешествия между Москвой и столицей Чувашии, 32,8 тыс. человек - между Москвой и столицей Удмуртии. 29,5 тыс. пассажиров отправились в столицу Марий Эл, а 28,4 тыс. человек - в столицу Татарстана.

Вагоны этих поездов оборудованы современными системами поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. Вагон оснащен специальным купе большой площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другими устройствами для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления билетов и расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.