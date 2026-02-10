На телефоне службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» появился новый виртуальный ассистент под названием Аврора.

14:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь на горячей линии Центра обслуживания клиентов ОАО «РЖД» пассажиры могут взаимодействовать с новым голосовым ассистентом - Авророй. Это сделает общение для пассажиров более приятным, а звонок - более эффективным.

Аврора - это новейшая модель синтеза речи, основанная на искусственном интеллекте, которая была обучена на записях профессиональных дикторов. В дополнение к этому, специалисты вручную отрегулировали интонации и ударения. Теперь сложные названия станций и железнодорожные термины звучат как можно более естественно и четко.

На данный момент Аврора самостоятельно консультирует более половины всех клиентов без участия оператора и решает большую часть вопросов, возникающих от планирования до завершения поездки. Она работает круглосуточно:

информирует о расписании и стоимости билетов на поезда;

разъясняет правила покупки, возврата, провоза багажа и животных;

рассказывает о онлайн-сервисах РЖД, акциях и туристических маршрутах;

предоставляет необходимую информацию и рекомендации для пассажиров с ограниченными возможностями;

помогает проверять статус обращений.

Технологическая платформа Авроры разработана на основе принципа непрерывного обучения. Система постоянно улучшается, анализируя диалоги с пассажирами и их отзывы: она учится лучше понимать запросы, разрабатывает новые сценарии общения и расширяет базу знаний. Это означает, что с каждым звонком голосовой ассистент становится более опытным и эффективным.

Вы можете задать свой вопрос Авроре и оценить уровень обслуживания, позвонив на горячую линию Центра обслуживания клиентов РЖД по номеру 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).