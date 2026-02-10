Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первые поезда с шротом были отправлены из Татарстана в Китай.

2026-02-10 13:18
Первые поезда с шротом были отправлены из Татарстана в Китай.
Первые грузовые составы с шротом были отправлены Горьковской железнодорожной линией из Татарстана в Китай. Два поезда, каждый из которых состоял из 50 вагонов и весил 7,4 тыс. тонн, начали свое путешествие со станции Тихорецкая.

После достижения станции Высоцск на Октябрьской железной дороге, груз будет перевезен морем в основные порты Китая.

Этот транспортный маршрут приобрел актуальность и значимость благодаря стабильности графика доставки. Время в пути составляет 11 дней.

В феврале планируется отправить еще четыре поезда по этому маршруту.

Напоминаем, что в январе 2026 года объем погрузки на сети ОАО «РЖД» в Татарстане достиг 1,45 млн тонн, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

