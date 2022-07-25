В июле и августе пригородные поезда КрасЖД будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами на Восточном направлении

16:11

В связи с ремонтными работами на перегоне Красноярск-Восточный – Сорокино Красноярской железной дороги в расписание пригородных поездов, курсирующих по данному участку, вносятся изменения.

Так, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16 августа (по вторникам и пятницам):

утренний электропоезд Красноярск – Иланская будет отправляться со станции Красноярск на час раньше – в 08:46 вместо 09:46, прибывать на станцию Иланская в 13:38 (вместо 14:29);

электропоезд Иланская – Красноярск будет отправляться со станции Иланская в 19:00 (вместо 14:57), прибывать на станцию Красноярск в 00:00 (вместо 19:51).

Для сохранения сквозного маршрута Иланская – Красноярск – Бугач переносится время курсирования вечернего электропоезда Красноярск – Бугач: отправление со станции Красноярск в 00:03 (вместо 19:57).

Кроме того, ряд электропоездов из Красноярска до станций Уяр, Камарчага, Базаиха, Заозерная, Красноярск-Северный и Бугач будут отменены. Вместо них назначаются рейсы на более раннее или более позднее время. Также изменится расписание пригородных маршрутов Красноярск – Иланская и Иланская – Решоты, курсирующих по пятницам.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.