Во время февральских праздников двойной состав поезда "Ласточка", следующего из Нижнего Новгорода в Москву, будет работать в обычном режиме.

2026-02-10 09:57
Во время февральских праздников двойной состав поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав скоростного поезда № 723 "Ласточка" будет выполнять рейсы по маршруту Нижний Новгород - Москва в праздничные дни февраля в рамках работы ОАО "РЖД".

Из Москвы десятивагонный состав отправится 20 февраля в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправится 24 февраля в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами, а также на новом двухэтажном "Буревестнике", состоящем из 10 вагонов. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе поездов.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах покупки билетов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

