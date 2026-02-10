В 2025 году, 279 малых бизнесов на Урале использовали Центр продажи грузовых услуг РЖД для организации доставки своих товаров клиентам.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году профессионалы Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Свердловской железной дороге содействовали в организации перевозки товаров для 279 компаний (что на 74 больше, чем в 2024 году), из которых 159 впервые воспользовались транспортными услугами по новым контрактам. Объем грузоперевозок, оформленных через ЦПУ в 2025 году, превзошел 1,1 млн тонн. В январе 2026 года услугами воспользовались 75 клиентов (из них 9 – впервые).

Основные клиенты ЦПУ – это предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Обычно, помимо основной услуги перевозки, они заказывают такие дополнительные услуги, как доставка товаров «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление комплекта перевозочных документов. Среди основных видов грузов – строительные и лесные материалы, промышленное оборудование и т.д.

Так, в Пермском крае для компании, занимающейся производством и продажей грузоподъемного оборудования, была организована комплексная доставка балки мостового крана длиной 33 м. Груз был доставлен на составе из трех платформ со станции Блочная на станцию Екатеринбург-Сортировочный. Сотрудники ЦПУ подобрали наиболее подходящий вариант перевозки и подвижной состав, оказали помощь грузовладельцу на всех этапах транспортировки, включая разработку схемы погрузки, сопровождение, информирование о местонахождении вагона.

Для карьера в Краснотурьинске (Свердловская область) была организована отправка концентрата драгоценных руд на Дальний Восток. В комплекс поддержки клиента, помимо основной услуги перевозки, включили сопровождение на всех этапах транспортировки.

Полный набор услуг по перевозке дробленого гороха в составе контейнерных поездов в Китай был предоставлен тюменским компаниям. Перевозка железнодорожным транспортом оказалась гораздо более выгодной по сравнению с автомобильным. Грузовладельцу была оказана помощь в выборе и поиске подвижного состава, загрузке груза в вагоны и оформлении транспортных документов.

Лесопромышленным предприятиям в Пермском крае СвЖД предложила комплексные услуги по перевозке вагонов с пиломатериалами на станцию Теплый Стан (Республика Мордовия), а также на станции Забайкальск и Находка-Восточная и далее в Китай. В комплекс поддержки клиента были включены услуги сопровождения на всех этапах перевозки, включая оформление набора транспортных документов и терминально-складские услуги.

Все заказы, оформленные через ЦПУ, позволили компаниям не только сэкономить время при обращении за услугой, но и увеличить экономическую эффективность за счет комплексных решений в области логистики транспортных и производственных цепочек поставок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.