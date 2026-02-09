Магистраль Горького выражает беспокойство по поводу количества пострадавших людей на железнодорожных путях.

В начале 2026 года на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали из-за собственной невнимательности были травмированы 9 человек. В качестве сравнения: в январе 2025 года число пострадавших составило 6 человек.

Основные причины происшествий - это переход по железнодорожным путям перед приближающимся поездом и получение травм от электричества.

Сотрудники Горьковской железной дороги регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма населения на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, они организуют совместные проверки с правоохранительными органами и проводят информационные встречи в учебных заведениях. Такой подход позволяет проводить более детальные и целевые беседы с гражданами, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и ответить на возникающие вопросы. Особое внимание уделяется семьям с детьми.

Железная дорога - это место повышенной опасности. Мы призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.