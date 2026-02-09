На железнодорожной линии Красноярска в январе этого года было перевезено 6,5 млн тонн груза.

12:32

В январе 2026 года станции Красноярской железной дороги осуществили погрузку 6,5 млн тонн грузов, что на 14,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Подробнее о погруженных грузах:

каменный уголь – 4,9 млн тонн (снижение на 14,2% по отношению к январю 2025 года);

нефть и нефтепродукты – 537,7 тыс. тонн (такой же объем, как в январе предыдущего года);

руда цветных металлов и серное сырье – 358,4 тыс. тонн (падение на 23,4%);

железная и марганцевая руда – 121,3 тыс. тонн (такой же объем, как в январе предыдущего года);

зерно – 117,5 тыс. тонн (увеличение почти в 1,6 раза).

Тарифный грузооборот в январе 2026 года достиг 11,8 млрд тарифных тонно-км (снижение на 8,9% по сравнению с январем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,7 млрд тонно-км (снижение на 8,4%).

Красноярская железная дорога обслуживает территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.