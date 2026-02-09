Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» запустило услугу по транспортировке черных металлов в специализированных контейнерах для ОЭМК.

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» запустило услугу по транспортировке черных металлов в специализированных контейнерах для ОЭМК.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сервис для транспортировки мелющих шаров в биг-бэгах в специализированных контейнерах был организован АО «ФГК» для Оскольского электрометаллургического комбината имени А. А. Угарова (ОЭМК). В рамках этого сервиса используются комплекты вагонов, состоящие из 20-футовых контейнеров Open Top и платформ с фитинговыми упорами.

Евгений Агошков, директор Воронежского филиала АО «ФГК», отметил, что благодаря этому сервису удалось обеспечить производственный цикл двух промышленных предприятий.

«Стальные мелющие шары, произведенные на электрометаллургическом комбинате в Белгородской области, упаковываются в биг-бэги и загружаются в контейнеры Open top с использованием крана по технологии вертикальной погрузки. Выгрузка продукции осуществляется на специально оборудованной площадке с помощью козлового крана, оснащенного траверсами для равномерного захвата контейнеров. Автоматизация позволяет увеличить точность разгрузки, снизить риск травматизма и ускорить процесс выгрузки. Этот метод перевозки оказался очень удобным и эффективным для широкого спектра грузов. В каждый контейнер помещается 14 стандартных биг-бэгов, а время в пути до горно-металлургического предприятия в Забайкальском крае составило 20 суток», - подчеркнул он.

Федеральная грузовая компания предложила ОЭМК комплекты вагонов, что обеспечило дополнительную мобильность и снизило вероятность повреждения груза. В будущем возможно расширение сотрудничества до мультимодального контейнерного сервиса, учитывая потребность в таких перевозках со стороны заинтересованных сторон. В первом кейсе было использовано 32 единицы 20-футовых контейнеров Open top и 16 фитинговых платформ.

В парке АО «ФГК» находится 2,6 тыс. специализированных контейнеров Open top для перевозки различных грузов, включая уголь, рудные концентраты, строительные материалы, машины, оборудование, металлопрокат и другие.

