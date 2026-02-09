В 2026 году на Горьковской магистрали предполагается провести модернизацию более 40 элементов пригородной инфраструктуры.

12:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2026 году на Горьковской железной дороге предполагается выполнить ремонтные работы на более чем 40 пригородных станциях и остановках.

«Модернизация пассажирской инфраструктуры является одним из ключевых направлений нашей работы. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы улучшить условия для пассажиров на станциях и остановках. Ремонт будет осуществляться с использованием новейших технологий и современного оборудования», - отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, основные работы начнутся на о. п. Обсерватория и Займище в Татарстане, о. п. Убыть в Удмуртии, пешеходном мосту на станции Игумново в Нижегородской области, а также продолжатся на станциях Гусь-Хрустальный и Боголюбово во Владимирской области. В дополнение к этому, железнодорожники обновят платформы на 11 станциях и остановочных пунктах в Кировской области, 7 – в Удмуртии, 6 – в Татарстане, 5 – в Нижегородской области, по 2 – в Чувашии и Мордовии, по 1 – в Свердловской области и Башкортостане, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.