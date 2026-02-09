В 2025 году, благодаря применению рационализаторских идей на Калининградской железнодорожной линии, было получено экономическое преимущество в размере приблизительно 2 миллионов рублей.

В 2025 году на Калининградской железной дороге было реализовано 417 идей по улучшению работы, что на 8% превышает показатель предыдущего года. Экономическая выгода от применения этих идей составила около 2 млн рублей.

275 сотрудников магистрали предложили идеи по оптимизации технологических процессов, обеспечению безопасности движения поездов и замене импортных товаров на отечественные. Среди реализованных проектов - модернизация устройств для контроля состояния пути и создание веб-приложения, которое позволяет одновременно отслеживать до 60 источников электропитания устройств связи и вычислительной техники.

На Калининградской железной дороге регулярно проходят обучающие мероприятия по вопросам улучшения работы и организуются конкурсы проектов. Систематическая работа по стимулированию технического творчества сотрудников способствует повышению безопасности перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.