Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году, благодаря применению рационализаторских идей на Калининградской железнодорожной линии, было получено экономическое преимущество в размере приблизительно 2 миллионов рублей.

2026-02-09 11:05
В 2025 году, благодаря применению рационализаторских идей на Калининградской железнодорожной линии, было получено экономическое преимущество в размере приблизительно 2 миллионов рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Калининградской железной дороге было реализовано 417 идей по улучшению работы, что на 8% превышает показатель предыдущего года. Экономическая выгода от применения этих идей составила около 2 млн рублей.

275 сотрудников магистрали предложили идеи по оптимизации технологических процессов, обеспечению безопасности движения поездов и замене импортных товаров на отечественные. Среди реализованных проектов - модернизация устройств для контроля состояния пути и создание веб-приложения, которое позволяет одновременно отслеживать до 60 источников электропитания устройств связи и вычислительной техники.

На Калининградской железной дороге регулярно проходят обучающие мероприятия по вопросам улучшения работы и организуются конкурсы проектов. Систематическая работа по стимулированию технического творчества сотрудников способствует повышению безопасности перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru