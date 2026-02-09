Подготовка к второму этапу обновления железнодорожной инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой в ЯНАО началась на Свердловской магистрали.

10:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к второму этапу обновления железнодорожной инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой началась на Свердловской магистрали. Это происходит в соответствии с договором между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

На территории путевой машинной станции в Сургуте производится сборка элементов рельсошпальной решетки для будущего бесстыкового пути и комплектов стрелочных переводов. После этого их перевезут на станцию Коротчаево. Зимой осуществляется доставка материалов, включая 29 тыс. кубометров щебня, на складскую базу возле разъезда Ягенетта, недалеко от места проведения путевых работ. Также идет подготовка железнодорожной и автомобильной техники, а также служебно-технических вагонов.

Активная стадия строительно-монтажных работ запланирована на май. К 2026 году предполагается обновить 36,4 км пути и заменить 12 стрелочных переводов на участках Нартовая – Фарафонтьевская – Новый Уренгой и на прилегающих к ним станциях, а также отремонтировать 5 железнодорожных мостов.

На первом этапе, в 2025 году, было обновлено 32 км пути на участках Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая, а также были отремонтированы железнодорожные мосты на станции Коротчаево и участках Коротчаево – Тихая, Тыдыл – Нартовая.

Напомним, что договор о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, заключенный между ОАО «РЖД» и правительством ЯНАО, предусматривает поэтапное обновление пути и ремонт железнодорожных мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой с 2024 по 2026 годы. Это позволит улучшить надежность и ресурс железнодорожного пути, увеличить скорости пассажирских и грузовых поездов, сократить время прохождения поездов по участку, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.