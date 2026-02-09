Железнодорожная компания "Октябрьская" представила воссоздание сцены прибытия первого поезда в Ленинград после преодоления блокады.

10:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Театрализованное воссоздание исторического события прошло на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге, отмечая 83-ю годовщину приезда первого поезда в блокадный Ленинград после прорыва осады.

Событие воспроизвело атмосферу февраля 1943 года, когда после полутора лет отсутствия прямого связи с остальной страной, в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием. Поезд двигался по знаменитой линии Шлиссельбург – Поляны, которая стала основной транспортной магистралью блокадного города и осталась в истории как Дорога Победы.

«Мы каждый год собираемся здесь, на Финляндском вокзале, с молодыми людьми и ветеранами. Вместе мы сохраняем историю и уважаем тех, кто боролся за мирное небо. Сегодня мы вспоминаем одно из ключевых событий Великой Отечественной войны – приезд исторического поезда в Ленинград. Он символизирует силу воли и упорство ленинградцев, их смелость», – заявил руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Для реконструкции был создан специальный ретропоезд. В его состав вошли паровоз серии ЭР, вагоны-теплушки начала 20-го века, а также исторические пассажирские вагоны, построенные в 1930-х годах. Паровозы серии ЭР, известные своей стойкостью и надежностью, активно использовались как прифронтовые локомотивы во время Великой Отечественной войны. Пассажирские вагоны использовались для перевозки офицеров, а вагоны-теплушки – для перевозки солдат.

«Первый поезд, который прибыл 7 февраля 1943 года, ожидали все жители Ленинграда. Он доставил продовольствие после того, как женщины, старики, дети и военные вручную построили железнодорожную линию. Это был поезд надежды и поезд Победы. Горожане проявили героизм, выдержав блокаду, они устояли и победили», – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Атмосферу станции у фронта также украшали знаменитая "полуторка", зенитная пушка и аэростат воздушной обороны, служивший преградой.

После ремонта на Финляндском вокзале, делегация Октябрьской железной дороги вместе с ветеранами магистрали посетили станцию Петрокрепость. Во время войны именно через эту станцию проходил железнодорожный маршрут, который давал надежду осажденному Ленинграду. У памятника "Стальной путь" прошел торжественный митинг, посвященный памяти героического подвига железнодорожников и строителей Дороги Победы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.