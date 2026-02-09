Технополис "Кванториум" на Забайкальской железной дороге стал участником общероссийской инициативы "Научные сообщества "Первых".

09:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Проект «Научные клубы «Первых» был представлен в технопарке «Кванториум» Читинской детской железной дороги ЗабЖД. Встреча, которая прошла в виде семейного праздника перед Днем российской науки, позволила детям и их родителям узнать о новых путях для развития своих творческих способностей и талантов.

Более 40 учеников из Читы в возрасте от 10 до 17 лет выразили желание присоединиться к новому научному сообществу и прошли предварительное анкетирование. Детям предложили выбрать одну из четырех тематических направлений: «Юные исследователи», «Юные техники», «Юные программисты» и «Юные натуралисты». В зависимости от уровня их вовлеченности в научную деятельность, будут доступны различные программы. Их работой будут руководить специально обученные наставники.

Основным мероприятием в рамках открытия клуба стал научный квиз для всей семьи.

Организаторы проекта надеются, что он поможет собрать команду технически талантливых детей, которые впоследствии смогут найти свое призвание в профессиональной деятельности на Забайкальской железной дороге или других производственных предприятиях региона, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.