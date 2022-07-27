Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда в Калининград смогут перевозить больше пассажиров

2022-07-27 15:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По согласованию с Министерством иностранных дел Литовской Республики и Службой охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики принято решение, что с августа 2022 года максимальное количество пассажиров, следующих по территории государства в одном транзитном поезде, будет увеличено до 300 (ранее оно составляло до 250 пассажиров).

Таким образом, теперь путешествовать на поездах в Калининград смогут почти на 3 тыс. человек в месяц больше, чем раньше.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют четыре поезда:

  • № 29/30 «Янтарь» сообщением Москва – Калининград (отправляется ежедневно);
  • № 79/80 сообщением Санкт-Петербург – Калининград (отправляется 4 раза в неделю);
  • № 359/360 сообщением Адлер – Калининград (отправляется через день);
  • № 148/147 сообщением Калининград – Москва (отправляется 3 раза в неделю).

Следовать транзитом через территорию Литовской Республики граждане РФ могут при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или по шенгенской визе.

Российские транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этого государства (предусмотрены только технические остановки).

