В учебно-производственном комплексе "Железнодорожник Енисейской Сибири" начали работу новые интерактивные образовательные лаборатории Красноярской железной дороги.

09:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В образовательно-производственном кластере «Железнодорожник Енисейской Сибири», расположенном на базе Красноярского института железнодорожного транспорта (КрИЖТа), открылись новые полноценные интерактивные учебные лаборатории для подготовки специалистов КрасЖД. Они были созданы при поддержке ОАО «РЖД».

Это две современные аудитории-площадки, оснащенные подвижными макетами, сенсорными стендами и тренажерами, управляемыми с компьютера и имитирующими реальные производственные процессы. Таким образом, студенты уже в процессе обучения оказываются на своем будущем рабочем месте и более эффективно усваивают знания.

В первой лаборатории, названной «Выполнение работ по электроснабжению», студенты, обучающиеся профессии энергодиспетчера, могут управлять тяговой подстанцией, а будущие монтеры контактной сети могут проводить обслуживание воздушных линий электропередач прямо в классе.

Вторая учебная площадка, «Контроль состояния железнодорожного пути», помогает подробно изучить структуру путевой инфраструктуры магистрали. С помощью мультимедийного оборудования студенты осваивают профессию монтера пути и дефектоскописта. На большом макете они изучают алгоритмы обслуживания и ремонта пути, включая использование специальных машин.

Напомним, что кластер «Железнодорожник Енисейской Сибири», созданный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки специалистов рабочих профессий, был открыт в Красноярске 1 сентября 2025 года. Основой его стал КрИЖТ, а участниками – Боготольский техникум транспорта и Красноярский многопрофильный техникум им. В. П. Астафьева. Красноярская железная дорога выступает в качестве индустриального партнера и основного работодателя.

В двух новых лабораториях 130 студентов будут изучать основы профессий путейца и энергетика, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.