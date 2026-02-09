В период с февраля по март 2026 года, медицинский состав Российских Железных Дорог под названием "Святой Пантелеймон" остановится на 20 станциях в Забайкальском регионе.

09:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12-го февраля до 7-го марта 2026 года мобильный консультационно-диагностический центр ОАО «РЖД» под названием «Святой Пантелеймон» посетит двадцать населенных пунктов Забайкальского края, предоставляя жителям бесплатные медицинские услуги.

Медицинский поезд состоит из 14 вагонов, восемь из которых предназначены для медицинских целей: вагоны для радиологии и функциональной диагностики, два терапевтических вагона, вагон-регистратура, хирургический вагон, лабораторный вагон, вагон-ординаторская. Интерьеры вагонов спроектированы с учетом доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Посетители поезда смогут пройти лабораторные и функциональные исследования. Прием пациентов будут осуществлять квалифицированные специалисты клинической больницы «РЖД-Медицина» из Читы: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, невролог, хирург, уролог, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт, эндоскопист, эндокринолог, рентгенолог, врачи функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики.

Для получения услуг необходимо предъявить полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Время работы специалистов – с 08:00 до 18:00, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.