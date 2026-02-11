Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Объем грузоперевозок и экспортная загрузка в восточном направлении в прошлом году установили рекордные показатели.

2026-02-11 16:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый заместитель главы РЖД Сергей Кобзев сообщил об этом на итоговом собрании правления.

«Мы достигли таких результатов благодаря тому, что технологии организации движения поездов, которые мы внедряем на протяжении многих лет, стали общепринятыми и широко используются на всем Восточном полигоне», - подчеркнул он.

Так, на железных дорогах восточной части страны было совершено 89 тыс. поездок в режиме виртуальной сцепки, а также пропущено около 38 тыс. поездов с общим весом 7,1 тыс. тонн, что является историческим рекордом.

Обсуждая планы по погрузке, которые стоят перед компанией в 2026 году, топ-менеджер выделил ряд приоритетных задач. Среди них - своевременное предоставление грузоотправителям подвижного состава, продолжение сотрудничества с участниками рынка для повышения эффективности использования вагонного парка, а также улучшение цифровых алгоритмов для оценки возможностей железнодорожной инфраструктуры.

