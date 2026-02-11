Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый февральский поездка ретропоезда из Кирова в Слободской началась.

2026-02-11 15:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 февраля 2026 года был запущен экскурсионный ретропоезд на паровозной тяге, следующий по маршруту Киров – Слободской. Более 100 человек стали пассажирами этого рейса. Проект был осуществлен в сотрудничестве Горьковской железной дороги, АО «ВВППК» и правительством Кировской области.

«Туристический маршрут посвящен знаменитому автору Александру Грину, родившемуся в городе Слободской. Поезд состоит из паровоза серии Л, предназначенного для долгих путешествий, и современных вагонов, оснащенных всем необходимым для комфортного путешествия», - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ретропоезд совершит 10 рейсов с 11 по 15 февраля. Отправление со станции Киров-Котласский запланировано на 09:50, прибытие в Слободской - в 11:25. В обратном направлении поезд отправится в 13:25 и вернется на станцию Киров-Котласский в 14:40.

Во время путешествия пассажиры смогут насладиться интерактивной развлекательной программой, посвященной творчеству Александра Грина. В Слободском туристы примут участие в обзорной пешеходной экскурсии, где узнают истории, связанные с писателем и другими знаменитостями, посетившими этот город.

Участники тура примут участие в тематическом чаепитии с любимым чаем Грина и домашней выпечкой. На обратном пути их ждет мастер-класс, угощение блинами из Слободского и викторина «Гринландия зовет», активные участники которой получат подарки.

Информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

