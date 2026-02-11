Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

План "Пассажир года" будет служить фундаментом для долгосрочного прогресса пассажирского сегмента холдинга.

2026-02-11 15:37
План
Заместитель главы РЖД Иван Колесников объявил об этом на заключительном заседании совета.

«Программа «Год пассажира» станет начальным этапом в создании средне- и долгосрочной стратегии развития пассажирского сегмента холдинга РЖД. Мы делаем первый шаг к новому преобразованию пассажирского отдела и планируем в течение года завершить разработку плана действий на ближайшие два года с перспективой до 2037 года», – подчеркнул он.

Иван Колесников отметил, что основной упор в программе Года пассажира сделан на улучшение сервисов и услуг. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам, пассажирам с детьми и животными.

В частности, планируется:

  • открыть залы ожидания Центра поддержки мобильности еще на 10 вокзальных комплексах, увеличив количество таких вокзалов до 72;
  • ввести услугу перевозки детей без сопровождения взрослых в дневных поездах дальнего следования и расширить ассортимент детских товаров;
  • увеличить количество поездов, где реализуется концепция питания пассажиров, до 85 (сейчас их 70);
  • открыть первые специализированные зоны на вокзалах для пассажиров с домашними животными и начать продажу товаров для питомцев в поездах;
  • расширить функционал сервиса по поиску забытых вещей и многое другое.

Кроме того, будет продолжаться развитие маршрутной сети регулярных и туристических поездов и обновление пассажирской инфраструктуры. Также по всей сети РЖД будут проводиться разнообразные тематические и культурные мероприятия и акции.

