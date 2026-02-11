Количество международных грузов, перевезенных по железнодорожной сети РЖД, достигло 529 миллионов тонн в 2025 году.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый заместитель главы РЖД Сергей Павлов поделился информацией на заключительном заседании правления.

«Объем грузоперевозок с нашим основным партнером - Китаем продолжает увеличиваться: в прошлом году через сеть РЖД было перевезено более 186 млн тонн груза в общении с КНР. Мы ставим перед собой цель увеличить количество регулярных ускоренных контейнерных поездов через Забайкальск, а также продолжить работу по увеличению обмена поездами через железнодорожные пункты пропуска», - сообщил Сергей Павлов.

