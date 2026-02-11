Количество международных грузов, перевезенных по железнодорожной сети РЖД, достигло 529 миллионов тонн в 2025 году.
2026-02-1114:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Первый заместитель главы РЖД Сергей Павлов поделился информацией на заключительном заседании правления.
«Объем грузоперевозок с нашим основным партнером - Китаем продолжает увеличиваться: в прошлом году через сеть РЖД было перевезено более 186 млн тонн груза в общении с КНР. Мы ставим перед собой цель увеличить количество регулярных ускоренных контейнерных поездов через Забайкальск, а также продолжить работу по увеличению обмена поездами через железнодорожные пункты пропуска», - сообщил Сергей Павлов.
Несколько других моментов его выступления:
пассажирское сообщение с Китаем (поезд Суйфэнхэ — Гродеково) и Северной Кореей (поезд Туманган – Хасан, возобновлено курсирование беспересадочных вагонов Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск) было возобновлено;
логистические услуги на МТК «Север — Юг» переходят в «цифровую» форму: достигнуты договоренности о перевозках по безбумажной технологии и обмене данными о расположении вагонов с Азербайджанскими железными дорогами. Также подписан регламент об обмене данными с Иранскими железными дорогами;
на восточном маршруте коридора «Север — Юг» по соглашению с железными дорогами Ирана, Казахстана и Туркменистана конкурентоспособные тарифы на грузоперевозки продлены до 2026 года;
в связи с отменой ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана в ноябре 2025 года из России в Армению отправился первый за многие годы поезд с зерном. Теперь поставки стали регулярными. Планируется продолжить развитие перевозок по этому маршруту.
