Сотрудники Российских Железных Дорог были удостоены государственных премий

2026-02-11 14:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
  • Кузнецову Владимиру Александровичу – начальнику отдела эксплуатации пути и сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры.

На завершающем собрании совета ОАО «РЖД» в 2025 году, министр транспорта РФ Андрей Никитин вручил государственные награды.

По указу Президента РФ Владимира Путина, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Евгений Владимирович Панченко – машинист железнодорожно-строительной машины на Новосибирской механизированной дистанции инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Нурым Арстангалиевич Жанзаков – бригадир путевой машинной станции № 16 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Александр Владимирович Петялин – начальник железнодорожного вокзала Киров Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Сергею Ивановичу Шашкину – начальнику участка Сызранской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

присвоено звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:

  • Игорю Юрьевичу Татарскому – начальнику Санкт-Петербургского регионального центра связи Октябрьской дирекции связи.

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

  • Сергей Иннокентьевич Соковиков – начальник станции Горхон Восточно-Сибирской дирекции управления движением.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Владимиру Александровичу Кузнецову – начальнику отдела эксплуатации пути и сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры.
  • Светлана Анатольевна Реве, экономист эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;
  • Андрей Петрович Рудаков, начальник участка моторвагонного депо Ростов Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава.

За заслуги в работе, по приказу министра транспорта Российской Федерации Андрея Сергеевича Никитина, награжден нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:

  • Денис Викторович Белоусов, начальник восстановительного поезда станции Воскресенск Дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги.

Выражена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Сергею Владимировичу Баранову, старшему электромеханику Могочинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры;
  • Эмме Вадимовне Землянской, приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Дзержинская - Новая Калининградской дирекции управления движением;
  • Оксане Владимировне Кравченко, старшему билетному кассиру производственного участка Тюмень Уральского филиала АО «ФПК» полигона Свердловской железной дороги;
  • Сергею Александровичу Куплину, начальнику района электроснабжения Архангельской дистанции электроснабжения Северной дирекции по энергообеспечению;
  • Наталии Ивановне Недошивиной, оператору эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Алексею Валерьевичу Ромашину, начальнику Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
  • Дмитрию Владимировичу Скрипкину, машинисту-инструктору локомотивных бригад Красноярской дирекции моторвагонного подвижного состава.
