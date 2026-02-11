Сотрудники Российских Железных Дорог были удостоены государственных премий
На завершающем собрании совета ОАО «РЖД» в 2025 году, министр транспорта РФ Андрей Никитин вручил государственные награды.
По указу Президента РФ Владимира Путина, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Евгений Владимирович Панченко – машинист железнодорожно-строительной машины на Новосибирской механизированной дистанции инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие железных дорог»:
Нурым Арстангалиевич Жанзаков – бригадир путевой машинной станции № 16 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути;
знаком отличия «За наставничество»:
Александр Владимирович Петялин – начальник железнодорожного вокзала Киров Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.
Присвоено звание
«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
Сергею Ивановичу Шашкину – начальнику участка Сызранской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
присвоено звание
«Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:
Игорю Юрьевичу Татарскому – начальнику Санкт-Петербургского регионального центра связи Октябрьской дирекции связи.
Награжден
Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
Сергей Иннокентьевич Соковиков – начальник станции Горхон Восточно-Сибирской дирекции управления движением.
Объявлена
Благодарность Президента Российской Федерации:
Владимиру Александровичу Кузнецову – начальнику отдела эксплуатации пути и сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры.
Светлана Анатольевна Реве, экономист эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;
Андрей Петрович Рудаков, начальник участка моторвагонного депо Ростов Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава.
За заслуги в работе, по приказу министра транспорта Российской Федерации Андрея Сергеевича Никитина, награжден
нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:
Денис Викторович Белоусов, начальник восстановительного поезда станции Воскресенск Дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги.
Выражена
Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
Сергею Владимировичу Баранову, старшему электромеханику Могочинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры;
Эмме Вадимовне Землянской, приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Дзержинская - Новая Калининградской дирекции управления движением;
Оксане Владимировне Кравченко, старшему билетному кассиру производственного участка Тюмень Уральского филиала АО «ФПК» полигона Свердловской железной дороги;
Сергею Александровичу Куплину, начальнику района электроснабжения Архангельской дистанции электроснабжения Северной дирекции по энергообеспечению;
Наталии Ивановне Недошивиной, оператору эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
Алексею Валерьевичу Ромашину, начальнику Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
Дмитрию Владимировичу Скрипкину, машинисту-инструктору локомотивных бригад Красноярской дирекции моторвагонного подвижного состава.