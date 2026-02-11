Сотрудники Российских Железных Дорог были удостоены государственных премий

14:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На завершающем собрании совета ОАО «РЖД» в 2025 году, министр транспорта РФ Андрей Никитин вручил государственные награды.

По указу Президента РФ Владимира Путина, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Евгений Владимирович Панченко – машинист железнодорожно-строительной машины на Новосибирской механизированной дистанции инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

Нурым Арстангалиевич Жанзаков – бригадир путевой машинной станции № 16 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути;

знаком отличия «За наставничество»:

Александр Владимирович Петялин – начальник железнодорожного вокзала Киров Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Сергею Ивановичу Шашкину – начальнику участка Сызранской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

присвоено звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:

Игорю Юрьевичу Татарскому – начальнику Санкт-Петербургского регионального центра связи Октябрьской дирекции связи.

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

Сергей Иннокентьевич Соковиков – начальник станции Горхон Восточно-Сибирской дирекции управления движением.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Владимиру Александровичу Кузнецову – начальнику отдела эксплуатации пути и сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры.

Светлана Анатольевна Реве, экономист эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;

Андрей Петрович Рудаков, начальник участка моторвагонного депо Ростов Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава.

За заслуги в работе, по приказу министра транспорта Российской Федерации Андрея Сергеевича Никитина, награжден нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:

Денис Викторович Белоусов, начальник восстановительного поезда станции Воскресенск Дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги.

Выражена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации: