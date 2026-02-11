Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД – основной компонент унифицированной транспортной сети нации

2026-02-11 13:52
РЖД – основной компонент унифицированной транспортной сети нации
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Андрей Никитин, министр транспорта РФ, на итоговом собрании правления компании за 2025 год сделал заявление.

Руководитель Минтранса подчеркнул рекордные показатели в работе пассажирского сектора, высокую степень удовлетворенности клиентов, развитие туристических направлений и степень цифровизации.

«Одно из преимуществ Российских железных дорог – это уровень цифровизации. Компания является одним из национальных лидеров в области цифровых технологий», – отметил он.

Обсуждая вопрос о строительстве высокоскоростной трассы Москва – Санкт-Петербург, Андрей Никитин подчеркнул, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Важным фактором должно быть время путешествия пассажира от места отправления до места прибытия, а работа по ВСМ должна быть тесно связана с пригородным транспортом.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru