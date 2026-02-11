РЖД – основной компонент унифицированной транспортной сети нации

Андрей Никитин, министр транспорта РФ, на итоговом собрании правления компании за 2025 год сделал заявление.

Руководитель Минтранса подчеркнул рекордные показатели в работе пассажирского сектора, высокую степень удовлетворенности клиентов, развитие туристических направлений и степень цифровизации.

«Одно из преимуществ Российских железных дорог – это уровень цифровизации. Компания является одним из национальных лидеров в области цифровых технологий», – отметил он.

Обсуждая вопрос о строительстве высокоскоростной трассы Москва – Санкт-Петербург, Андрей Никитин подчеркнул, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Важным фактором должно быть время путешествия пассажира от места отправления до места прибытия, а работа по ВСМ должна быть тесно связана с пригородным транспортом.