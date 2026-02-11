Руководитель РЖД Олег Белозёров: «Намерены идти в направлении устранения любых препятствий для приема грузов»

13:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вопреки общему уменьшению погрузки в 2025 году, был зафиксирован ее стабильный рост в ключевых для экономики страны сферах.

Были достигнуты рекордные показатели по экспортной погрузке в восточном направлении, тарифному грузообороту в рамках Восточного полигона, перевозкам в связи с Китаем и контейнерному экспорту. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров на итоговом заседании совета компании.

Значительный вклад внесли экспортные перевозки минеральных удобрений: их объем возрос на 6,2 млн тонн (+17,2%) и достиг 42,5 млн тонн.

«Эти результаты создают основу для выполнения Указа Президента РФ № 309 по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров», – заявил глава РЖД.

Загрузка транспортной способности контрольного сечения Восточного полигона при мощности 180 млн тонн составила 174,3 млн тонн.

«Учитывая объемы грузов, которые не были предъявлены по согласованным заявкам, и ограничения перевозок из-за форс-мажорных обстоятельств, мы «недобрали» около 4 млн тонн», – сказал Олег Белозёров.

Среди приоритетных задач на 2026 год была названа борьба с случаями умышленного увеличения объема заявок сверх имеющейся грузовой базы.

«Компания несет затраты на обеспечение перевозок, не получая прибыли. В 2026 году должны быть приняты строгие меры для исправления этой ситуации», – заявил Олег Белозёров, предложив разработать договорные механизмы на основе принципов «вези или плати».

Глава РЖД также подчеркнул необходимость пересмотра практики введения конвенционных ограничений, уменьшения отказов в приеме заявок.

«Решения вместе с партнерами должны прорабатываться по принципу win-win. При этом в части наших полномочий прошу двигаться по пути сокращения и исключения каких-либо ограничений на прием грузов», – заявил Олег Белозёров.