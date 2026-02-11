Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-02-11 12:51
За год, 15 тыс. посетителей посетили спортивный комплекс Северной железной дороги в Малошуйке.
В 2025 году более 15 тыс. человек посетили спортивный комплекс, расположенный на станции Малошуйка Северной железной дороги в Архангельской области. Среди посетителей были работники железной дороги, жители Малошуйки и близлежащих населенных пунктов.

Комплекс предлагает различные секции, включая тяжелую атлетику, фитнес, флорбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, ритмику и танцы, а также бокс и бадминтон. Зимой здесь функционирует ледовый каток с установленным динамиком для музыкального сопровождения и бесплатным прокатом коньков и хоккейных клюшек для детей и взрослых. В 2026 году планируется расширить возможности спортивного центра и приобрести комплексный тренажер для занятий в зале.

В комплексе проводятся не только спортивные мероприятия, но и культурные события, а также интеллектуальные игры.

«Спортивный комплекс стал местом притяжения для жителей Малошуйки, став центром не только спортивной, но и общественной жизни. Здесь функционирует «Станция добра», где активно развивается волонтерская деятельность», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Напомним, что спортивный комплекс в Малошуйке был открыт ОАО «РЖД» в 2023 году. Он занимает здание, которое ранее использовалось в производственных целях железной дороги. Для открытия комплекса были проведены ремонтные и модернизационные работы. Также были построены хоккейный корт и площадка для пляжного волейбола, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

