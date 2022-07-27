Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные на Черноморском побережье

12:27

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график поездов, задержанных в результате схода селевых масс на Черноморском побережье. При этом на вокзалах СКЖД ведется информирование пассажиров об актуальном расписании движения пассажирских поездов.

В настоящее время большинство из задержанных поездов, следующих по направлению к Адлеру, уже прибыли на место назначения или прибудут в ближайшее время.

Составы, следующие в северном направлении, включая поезда №808 «Ласточка» Имеретинский курорт – Ростов, №480 Сухум – Санкт-Петербург, №488 Сухум – Самара, №234 Адлер – Москва, задерживаются на время от 30 минут до 4 часов.

Напомним, что сегодня в 03:16 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Краснодарского края в связи со сходом селевых масс и попаданием на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации допущен сбой графика в движении поездов.

Сразу после получения сообщения о произошедшем на место был направлен специализированный подвижной состав. В результате в 07:17 движение на данном участке было восстановлено.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).