Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии в январе этого года достигла 27,9 тыс. ДФЭ.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года Северная железная дорога осуществила перевозку 27,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,9% меньше, чем в январе 2025 года.

Тем не менее, количество перевезенных груженых контейнеров в январе увеличилось на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 25,9 тыс. ДФЭ. Общий вес перевезенных грузов превысил 478,6 тыс. тонн (+8,2%), включая:

лесоматериалы – 9,2 тыс. ДФЭ (-15%);

бумагу – 8,8 тыс. ДФЭ (+18,8%);

химические и минеральные удобрения – 6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);

черные металлы – 1,2 тыс. ДФЭ (-37,1%).

В дополнение к этому, в контейнерах также перевозились химические реагенты и сода, машины и двигатели, метизы, строительные материалы, нефтепродукты, промышленные товары и продукция, металлические конструкции, как сообщила пресс-служба СЖД.