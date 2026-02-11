Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026 год для Российских Железных Дорог должен пройти под знаком широкомасштабного производства и возведения высокоскоростных магистралей.

2026-02-11 12:16
2026 год для Российских Железных Дорог должен пройти под знаком широкомасштабного производства и возведения высокоскоростных магистралей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На итоговом собрании правления генеральный директор РЖД Олег Белозëров поделился информацией.

«Мы уделяем особое внимание процессу тестирования новых вагонов, а также логистике перевозки крупногабаритных инфраструктурных объектов большого веса. В первом полугодии мы должны принять все ключевые решения по управлению движением и последующей технической эксплуатации», – сказал Олег Белозëров.

Руководитель РЖД подчеркнул, что решение провести 2026 год в качестве Года пассажира было принято не случайно. Его проведение десять лет назад, в 2016 году, привело к значительным результатам в будущем: железнодорожный туризм стал отдельной сферой (1,3 млн туристов в год). В 2025 году был установлен рекорд по количеству отправленных пассажиров (1,311 млрд человек).

По его словам, РЖД планирует поддерживать рост числа отправленных пассажиров в текущем году.

«Нам предстоит разработать и принять программные меры по изменению облика пассажирского комплекса, соответствующие трендам развития до 2050 года», – дополнил Олег Белозëров.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru