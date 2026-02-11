2026 год для Российских Железных Дорог должен пройти под знаком широкомасштабного производства и возведения высокоскоростных магистралей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На итоговом собрании правления генеральный директор РЖД Олег Белозëров поделился информацией.

«Мы уделяем особое внимание процессу тестирования новых вагонов, а также логистике перевозки крупногабаритных инфраструктурных объектов большого веса. В первом полугодии мы должны принять все ключевые решения по управлению движением и последующей технической эксплуатации», – сказал Олег Белозëров.

Руководитель РЖД подчеркнул, что решение провести 2026 год в качестве Года пассажира было принято не случайно. Его проведение десять лет назад, в 2016 году, привело к значительным результатам в будущем: железнодорожный туризм стал отдельной сферой (1,3 млн туристов в год). В 2025 году был установлен рекорд по количеству отправленных пассажиров (1,311 млрд человек).

По его словам, РЖД планирует поддерживать рост числа отправленных пассажиров в текущем году.

«Нам предстоит разработать и принять программные меры по изменению облика пассажирского комплекса, соответствующие трендам развития до 2050 года», – дополнил Олег Белозëров.