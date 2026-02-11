Основной целью для РЖД становится увеличение грузоперевозок

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Виталий Савельев, вице-премьер правительства РФ, установил такую цель на 2026 год во время заключительного заседания совета РЖД.

«Состояние всей отрасли железнодорожного транспорта зависит от вашей координированной работы, поскольку грузоперевозки напрямую влияют на финансовые результаты РЖД. Планируемый объем грузоперевозок на текущий год составляет не менее 1 млрд 132 млн тонн, и его необходимо обязательно достичь», - подчеркнул Виталий Савельев.

Подводя итоги прошлого года, вице-премьер отметил, что началось выполнение президентского проекта по созданию высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В настоящее время ведется строительство испытательного участка от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Этот участок будет использоваться для тестирования первого российского высокоскоростного поезда.

На участке от Твери до Санкт-Петербурга проводятся подготовительные работы. В настоящее время в строительстве магистрали участвуют около 18 тыс. строителей и более 8 тыс. единиц оборудования.

«Я хотел бы выразить благодарность руководителям и сотрудникам строительного и пассажирского отделов, а также проектным организациям компании РЖД за их вклад в строительство магистрали и создание поезда для ВСМ. Благодаря вашим усилиям Россия входит в число передовых стран, развивающих высокоскоростное движение», - отметил Виталий Савельев.