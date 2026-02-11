«Купеческий экспресс» начал свое первое путешествие по Горьковской магистрали.

11:25

11 февраля 2026 года впервые был запущен новый ретропоезд на паровозной тяге под названием «Купеческий экспресс», следующий по маршруту Ижевск – Сарапул. На его борту находилось 120 пассажиров.

Проект был осуществлен в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой, АО ППК «Содружество» и правительством Удмуртской республики.

«Мы продолжаем работу над созданием туристических маршрутов с использованием паровозной тяги. Для нового маршрута мы подготовили старинный паровоз серии Л, а современные удобные вагоны стилизованы под исторический состав. Уверен, что это путешествие станет незабываемым для наших пассажиров, оно будет полно интересных историй о купеческих традициях и культурном наследии этого древнего прибрежного города», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Всего ретропоезд совершит 10 поездок с 11 по 15 и с 19 по 23 февраля. Поезд отправляется из Ижевска в 07:50 и прибывает в Сарапул в 10:17. В обратном направлении отправление в 17:30 и прибытие в столицу Удмуртии в 19:30. Время указано местное.

Во время путешествия для гостей организована интересная экскурсия и театрализованная программа, а также предложен вкусный завтрак и дегустация различных видов чая. Туристы узнают о жизни сарапульских купцов, их домах и дачах, праздничных угощениях и святых местах, которые сохраняются здесь уже более 200 лет.

В Сарапуле гостей ждет разнообразная программа, включающая посещение музейного комплекса «Купеческие дачи», музея «Купеческая чайная», экскурсии на промышленные предприятия, прогулку по кварталу «Купеческий» с полным погружением в историю и современную жизнь Сарапула.

Билеты на ретропоезда «Купеческий экспресс» и «Чайковский экспресс» можно приобрести на сайте retropoezdvtk.ru.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.