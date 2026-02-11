Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в первом месяце текущего года превысила 86 тыс. ДФЭ.
2026-02-1110:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первом месяце 2026 года было перевезено свыше 86 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по Октябрьской железнодорожной магистрали в рамках всех видов транспортных связей. Это на 10,6% меньше, чем в январе предыдущего года. Внутренние перевозки составили 35,2 тыс. ДФЭ (+5,8%), экспортные - 15,6 тыс. ДФЭ (-8,9%), а импортные - 3 тыс. (-46,5%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 40,2 тыс. ДФЭ (-18,8%). В них было перевезено 1 млн тонн грузов (-10,2%), включая:
химические и минеральные удобрения – 20 тыс. ДФЭ (-10,8%);
бумагу – 5,9 тыс. ДФЭ (-22,3%);
лесоматериалы – 2,7 тыс. ДФЭ (-34,6%);
цветную руду и серное сырье – 2,4 тыс. ДФЭ (+18,7%);
химические вещества и соду – 1,6 тыс. ДФЭ (-2,1%);
строительные материалы – 1,1 тыс. ДФЭ (-41,3%);
цветные металлы – 543 ДФЭ (-16,3%);
нефть и нефтепродукты – 666 ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза);
промтовары – 356 ДФЭ (-7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 214 ДФЭ (-26,5%);
картофель, овощи и фрукты – 436 ДФЭ (+5,6%);
продукты перемола – 111. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
другие продовольственные товары – 1,9 тыс. ДФЭ (-7,9%), как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.