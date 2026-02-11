Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в первом месяце текущего года превысила 86 тыс. ДФЭ.

10:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года было перевезено свыше 86 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по Октябрьской железнодорожной магистрали в рамках всех видов транспортных связей. Это на 10,6% меньше, чем в январе предыдущего года. Внутренние перевозки составили 35,2 тыс. ДФЭ (+5,8%), экспортные - 15,6 тыс. ДФЭ (-8,9%), а импортные - 3 тыс. (-46,5%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 40,2 тыс. ДФЭ (-18,8%). В них было перевезено 1 млн тонн грузов (-10,2%), включая: