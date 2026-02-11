Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в первом месяце текущего года превысила 86 тыс. ДФЭ.

2026-02-11 10:42
Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в первом месяце текущего года превысила 86 тыс. ДФЭ.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года было перевезено свыше 86 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по Октябрьской железнодорожной магистрали в рамках всех видов транспортных связей. Это на 10,6% меньше, чем в январе предыдущего года. Внутренние перевозки составили 35,2 тыс. ДФЭ (+5,8%), экспортные - 15,6 тыс. ДФЭ (-8,9%), а импортные - 3 тыс. (-46,5%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 40,2 тыс. ДФЭ (-18,8%). В них было перевезено 1 млн тонн грузов (-10,2%), включая:

  • химические и минеральные удобрения – 20 тыс. ДФЭ (-10,8%);
  • бумагу – 5,9 тыс. ДФЭ (-22,3%);
  • лесоматериалы – 2,7 тыс. ДФЭ (-34,6%);
  • цветную руду и серное сырье – 2,4 тыс. ДФЭ (+18,7%);
  • химические вещества и соду – 1,6 тыс. ДФЭ (-2,1%);
  • строительные материалы – 1,1 тыс. ДФЭ (-41,3%);
  • цветные металлы – 543 ДФЭ (-16,3%);
  • нефть и нефтепродукты – 666 ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза);
  • промтовары – 356 ДФЭ (-7%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 214 ДФЭ (-26,5%);
  • картофель, овощи и фрукты – 436 ДФЭ (+5,6%);
  • продукты перемола – 111. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
  • другие продовольственные товары – 1,9 тыс. ДФЭ (-7,9%), как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru