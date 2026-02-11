В 2025 году на Красноярской железнодорожной линии было обновлено свыше 200 км трассы.

09:23

В 2025 году КрасЖД осуществила крупномасштабный ремонт 205 км железнодорожных путей, включая замену 61 стрелочного перевода. Ремонтные работы затронули три региона – Красноярский край, Кемеровскую и Иркутскую области.

В Красноярском крае большая часть работ была выполнена на Транссибирской магистрали. Это участки с интенсивным движением поездов Боготол – Вагино, Минино – Бугач, Камарчага – Балай, Солянка – Филимоново, Иланская – Стайный – Сулемка. Помимо этого, были частично обновлены пути на станциях Козулька, Ачинск-I и Красноярск-Восточный. Дополнительно, ремонт был проведен на участке Абалаково – Лесосибирск северной ветки Красноярской магистрали Ачинск – Лесосибирск.

В Кемеровской области работы были выполнены на участках Предметкино – Суслово, Тяжин – Тисуль, а также на станции Бельсу. В Иркутской области был проведен капитальный ремонт путевой инфраструктуры на участке Кварцит – Тарбинский.

На всех участках железнодорожные специалисты выполнили полный комплекс работ, включая демонтаж старого пути, очистку балласта (насыпи из щебня, на которую укладывается полотно), выправку и укладку новой рельсошпальной решётки.

В общей сложности, в ремонтно-путевой кампании было задействовано более 100 единиц техники, включая специализированные машины: укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры.

Плановый капитальный ремонт позволяет улучшить надежность инфраструктуры, повысить скорость движения грузовых и пассажирских поездов. На всех обновленных участках уложен современный бесстыковой путь на железобетонном основании – поезда по нему движутся плавно, без шума и вибрации. Это создает более комфортные условия для пассажиров во время путешествий, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.