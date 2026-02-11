В начале 2026 года, на железнодорожных путях Забайкалья было транспортировано 22,8 тыс. единиц (TEU) пустых и наполненных контейнеров.
В первом месяце текущего года Забайкальская железная дорога перевезла 22,8 тыс. TEU пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 4,9% больше, чем в тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было перевезено свыше 2 тыс. TEU, что на 30,6% меньше.
В январе общий объем перевозок загруженных контейнеров составил 21,4 тыс. TEU (примерно 203 тыс. тонн грузов, что на 1,6% меньше), включая:
потребительские товары – 5,4 тыс. TEU (+42,2%);
метизы – 4,1 тыс. TEU (+2,9%);
машины, станки и двигатели – 3,5 тыс. TEU (-10,3%);
химические вещества и сода – 2,4 тыс. TEU (-4,6%);
автомобили – 1,9 тыс. TEU (+26,4%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
