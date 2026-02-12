Стратегические материалы в сфере инновационного прогресса и контроля над интеллектуальной собственностью были обновлены РЖД до 2030 года.

17:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В комплексной программе инновационного развития особое место отведено разработке ключевых инноваций на следующие 5 лет:

разработке высокоскоростных поездов и технических решений для ВСМ, включая контактные сети, стрелочные переводы и искусственные сооружения;

созданию поездов, работающих на альтернативных видах топлива, в том числе на водороде;

развитию клиентских сервисов для обеспечения бесперебойных перевозок.

Еще один документ, «Стратегия управления интеллектуальной собственностью», призван укрепить технологическое превосходство и суверенитет РЖД. Его реализация поможет еще более эффективно защищать и коммерциализировать результаты интеллектуальной работы компании.